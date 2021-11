Sacchi: “L’Inter cresce: prestazione che fa ben sperare in vista del futuro”

L'ex c.t. azzurro sottolinea i meriti dei nerazzurri dopo il 3-1 sullo Sheriff

Consueto appuntamento sulla Gazzetta dello Sport con l'analisi della due giorni di Champions da parte di Arrigo Sacchi. "L’Inter di Inzaghi vince 3-1 con lo Sheriff giocando una buona partita con coraggio e stile - scrive l'ex c.t. -. La differenza di qualità è stata evidente. I nerazzurri stanno crescendo e sono a un passo dalla qualificazione, Shakhtar permettendo. Forse avrebbero potuto segnare prima se avessero alzato ancor più il pressing, il ritmo e i movimenti e smarcamenti senza palla. In ogni caso è stata un’ottima prestazione che fa ben sperare per il futuro. Il derby milanese arriva in un bel momento, che sia uno spettacolo e che vinca chi lo meriterà maggiormente".