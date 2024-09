"La terza giornata di campionato ha detto una cosa importante: l’Inter sta benissimo". Parte così la lunga disamina alla Gazzetta dello Sport di Arrigo Sacchi sul terzo turno di Serie A finito ieri sera, turno durante il quale i Campioni d'Italia avrebbero dato - a suo avviso - già un segnale di forza non indifferente alla classifica.

"Non soltanto perché ha vinto 4-0 contro l’Atalanta - ha continuato -, ma perché in possesso palla ha fatto vedere ottime manovre. I ragazzi di Simone Inzaghi devono ancora migliorare quando si trovano in fase difensiva: si abbassano troppo, non fanno pressing e in questo modo si portano gli avversari al limite dell’area. Può essere una scelta pericolosa, specialmente quando ti trovi di fronte squadre che hanno grandi campioni in grado di risolvere la partita con una semplice giocata. A mio avviso, comunque, i nerazzurri, quando comandavano l’azione, hanno meritato un 10 in pagella. Se a questa qualità aggiungono anche un po’ di pressing penso che possano arrivare al cento per cento delle loro potenzialità".

Sull’Atalanta:

"Al di là dei quattro gol subiti, mi è sembrata una squadra penalizzata dagli infortuni e dalle operazioni di mercato. Gasperini è un maestro e sono sicuro che saprà raddrizzare la barca e portarla lontano".

