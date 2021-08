Sacchi: “Juve avanti per lo scudetto. Inter, decisiva la reazione dei giocatori”

L'ex tecnico vede una forte mancanza soprattutto nell'addio di Conte

Arrigo Sacchi indica nella Juventus la favorita per lo scudetto. "Credo che i bianconeri partano davanti anche perché l’Inter ha perso due giocatori importanti come Hakimi e Lukaku, ma soprattutto la sua guida: Conte aveva fatto un lavoro straordinario riuscendo a sovvertire un pronostico che anche lo scorso anno vedeva favorita la Juve. Allegri sa come si vince, è un allenatore pragmatico oltre che un grande tattico: conosce le strade che portano alla vittoria. Per quanto riguarda l’Inter, bisogna vedere la reazione dei giocatori che vorranno dimostrare di essere competitivi anche senza Lukaku e Hakimi. Dzeko è molto bravo, ma ormai ha una certa età e caratteristiche diverse dal belga".