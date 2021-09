Sacchi: “Italiane in UCL? Milan e Atalanta meglio di Inter e Juve”

L'ex c.t. azzurro non vede bene i nerazzurri in Europa: "Se vogliono diventare più europei devono fare pressing"

Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi giudica le ambizioni delle italiane in Champions League: "Devo dire che Milan e Atalanta sono quelle che hanno la mentalità più internazionale, mentre Inter e Juventus sono più figlie della nostra tradizione - asserisce l'ex c.t. azzurro -. Il Milan è capitato in un girone di ferro: è giovane, forse inesperto per certi palcoscenici, ma ha spirito di squadra, ha un gioco chiaro e moderno e può dire la sua anche in un girone durissimo. Il Real di Ancelotti adesso sfiderà l’Inter alla prima giornata. I nerazzurri sono molto italiani, se vogliono diventare più europei devono fare pressing. Contro il Real sarà una bella prova. Ma credo che sia molto interessante tutto il girone dei nerazzurri. Attenzione allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi: fa un gioco totale. Tutti dicono che passeranno l’Inter e il Real, io non ci giurerei".