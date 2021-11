Sacchi: “Italia cotta e un po’ presuntuosa. Serve un esame di coscienza”

L'analisi dell'ex c.t. azzurro dopo lo 0-0 di Belfast che rimanda Mancini e i suoi ai playoff di marzo

Puntuale l'intervento sulla Gazzetta dello Sport di Arrigo Sacchi che commenta il pari azzurro a Belfast, uno 0-0 che rimanda gli uomini di Mancini ai plyoff di marzo. "Condannati ai playoff. La sentenza è dura da digerire - scrive l'ex c.t. azzurro -. Durissima soprattutto se si pensa che l’Italia è campione d’Europa in carica e l’impresa l’ha compiuta quattro mesi fa, mica è passato un secolo. Ma adesso la notte di Wembley è lontana quanto l’estate, e la nostalgia è un’emozione che non ci si può permettere in questo autunno freddo e malinconico".