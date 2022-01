Sacchi: “Inter, ora periodo duro. Scudetto? volata bellissima”

L'ex c.t. azzurro: "Derby, Liverpool e Napoli. Se supereranno bene queste sfide, sono avviati a un finale in cui potranno raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro"

"Lotta per i posti Champions? Infuocata. Sarà un campionato dentro il campionato, e non riesco proprio a immaginare come potrà andare a finire". Lo dice Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.