Sacchi: “Inter, in Champions vittoria importantissima e meritata”

Le considerazioni dell'ex c.t. azzurro sulle pagine della Gazzetta dello Sport

"Vittoria importantissima e meritata dell’Inter contro lo Sheriff". Questo il pensiero di Arrigo Sacchi, che sulla Gazzetta dello Sport espone le proprie considerazione sulla due giorni di Champions delle italiane. Sui nerazzurri: "Gli uomini di Simone Inzaghi hanno vinto questa volta grazie alla volontà di tutti i componenti e a una qualità individuale superiore agli avversari - si legge -. La fortissima motivazione, l’umiltà, la generosità e una grande professionalità sono alla base di qualsiasi successo. Quando i nerazzurri mostreranno tutti questi valori, Inzaghi potrà lavorare per migliorare il gioco e i propri giocatori, che non sempre appaiono così determinati e non sempre si muovono in modo organico e compatto. La coesione consentirebbe di usufruire dell’aiuto di tutti gli undici in campo sia in fase difensiva che offensiva. In questo caso nessuno si sentirebbe mai solo, aumenterebbero la collaborazione, l’autostima e la fantasia. In fase difensiva riuscirebbe più facile attuare pressing, raddoppi e tutti i giocatori avrebbero la certezza di essere aiutati. Da ricordarsi che uno per uno fa sempre e solo uno, mentre uno per undici fa undici".