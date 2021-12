Sacchi: “Inter e Milan, decisivo il gioco. Grande exploit di Inzaghi”

L'opinione dell'ex allenatore dalle colonne della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha affidato ad Arrigo Sacchi la valutazione su quanto fatto dalle milanesi in questo girone d'andata. "Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono due ottimi allenatori ma non hanno mai vinto un campionato - scrive -. Difettano di esperienza ma questo forse non è così importante. L’essere squadra non è un imperativo etico, si fa squadra perché conviene e si è più efficienti e si rende di più. Mai un singolo potrà raggiungere la potenzialità di una squadra. Allora, chi tra Inter e Milan avrà il collettivo migliore? Chi si muoverà in un contesto evolutivo, dove ogni giocatore parteciperà alla fase difensiva e offensiva, è polivalente, collegato ai compagni da un filo invisibile che è il gioco. Il gioco è un’entità astratta ma determinante come la trama per il film. Più il gioco avrà tempi, sincronismi, distanze corrette e l’ausilio di tutti gli 11 giocatori, più aumenterà il coraggio, il morale, le soluzioni, la collaborazione e le possibilità di successo".