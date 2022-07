Favorita per lo scudetto? "Direi l’Inter. Rosa ampia, tanta esperienza e giocatori di qualità". Inizia così l'analisi che Arrigo Sacchi fa - tra le colonne della Gazzetta dello Sport - della stagione in arrivo -. In attacco hanno un potenziale incredibile. Visto che per adesso Sanchez è ancora nel gruppo, ci sono cinque punte: il cileno, Correa, Dzeko, Lautaro e Lukaku. E poi i nerazzurri hanno acquistato Mkhitaryan, un elemento interessante. Hanno due uomini per ruolo e in questo modo possono ovviare a eventuali infortuni o cali di rendimento. Spero che Simone Inzaghi, che è migliorato tantissimo, prenda sempre più coraggio e capisca che non serve un uomo in più in difesa a gioco fermo. Nel calcio moderno il movimento e la velocità sono fondamentali".