"Non so se il pareggio contro l’Empoli possa influire a livello psicologico sulla sfida contro l’Inter". Lo scrive Arrigo Sacchi nel pezzo scritto oggi per La Gazzetta dello Sport per analizzare la corsa scudetto dopo il pareggio casalingo della Juventus: "Ci sono due possibilità, in questi casi: o ti innervosisci e non riesci a esprimere il massimo, oppure ti carichi, aumenti la grinta e la determinazione e fai una prestazione eccezionale. Io non credo che la Juve, per quanto si è visto finora in questa stagione, si abbatta a livello mentale. Avranno ancora più voglia di dimostrare il loro valore, di stupire la gente, di continuare nel duello per lo scudetto".

"Semmai bisognerà vedere come il pareggio della Juve influirà sull’Inter che è impegnata a Firenze - prosegue l'ex allenatore -. Giocare in casa della Viola non è mai semplice, anche se la squadra di Italiano non sta attraversando il suo miglior periodo. Però è un gruppo che ha conoscenze tecniche e tattiche e che cerca di praticare un calcio aggressivo. All’Inter mancheranno due elementi importanti come Barella e Calhanoglu: non sarà una passeggiata. E il risultato della Juve potrebbe anche condizionare i nerazzurri: sia in negativo, cioè abbassando la tensione, sia in positivo, cioè aumentando le motivazioni e la voglia di arrivare al traguardo. Credo che il duello tra Inter e Juve, alla fine, occuperà tutta la seconda parte della stagione: non dobbiamo dimenticare che tra poco ricominceranno le coppe europee e, mentre i nerazzurri sono impegnati in Champions, i bianconeri non hanno partite durante la settimana. Un vantaggio che Allegri cercherà di sfruttare in tutti i modi".