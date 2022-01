Sacchi: “Campionato al bivio: il derby può essere decisivo per lo scudetto”

L'ex c.t. azzurro: "Il Milan sembra aver perso le proprie caratteristiche di squadra corsara"

"Il campionato sta per arrivare a un bivio: una vittoria dell’Inter nel derby potrebbe essere un passo importante per l’assegnazione dello scudetto. Il Milan attraversa un momento critico, però anche la capolista nelle ultime uscite, contro l’Empoli e il Venezia, ha avuto difficoltà, inoltre è attesa da un calendario molto impegnativo. Il bravo Inzaghi dovrà dar fondo alle proprie conoscenze e immaginare un turnover che gli permetta di non affaticare troppo l’undici titolare durante il tour de force che partirà dopo la sosta". Questo il pensiero di Arrigo Sacchi, intervenuto sulla Gazzetta dello Sport.