Ruggeri: “Milan la più forte e completa di tutte, ma l’Inter deve vincere”

"Derby da vincere assolutamente. Gara che rappresenta l’intero campionato"

"Non sono d’accordo, perché se diamo un’occhiata alle nostre avversarie: troviamo delle squadre attrezzate e pericolose molto più della nostra, noi non possiamo permetterci di fare alcun sbaglio, perché è facile giocarci il campionato con delle distrazioni. L’Inter è una squadra che può vincere tutto, e perdere tutto. Di questo sono convinto. Perché si tratta di una compagine non facile da gestire".

"Assolutamente, si tratta di un derby troppo importante per noi, dove ci giochiamo non solo la gara più importante dell’anno, ma mettiamo a repentaglio l’intero campionato. Non ci voglio neanche pensare, anche se ci scontreremo con la squadra più forte di tutte, la più completa, quella che gioca bene in ogni reparto, con campioni importanti ed un faro come Ibrahimovic, un campione in assoluto, l’attaccante più forte di tutto il campionato. Ecco, la mia paura è che l’Inter non si faccia intimorire proprio dall’attaccante svedese, ma creda nelle proprie forze, nei propri mezzi, e disputi una gara nella quale sappia esprimere grande sicurezza e autorevolezza".