Rinnovi e mercato, parla Marotta: “Fiducia per Brozovic. Il mio futuro? Aspetto Zhang”

Le parole dell'ad riguardo al mercato e al futuro da dirigente

"La volontà del giocatore è determinante. Come manager non sono preoccupato del vendere, ma del comprare bene. Nessun club in Italia può garantire un grande stipendio a un calciatore". Così Beppe Marotta ha riassunto al Corriere della Sera la situazione attuale nel mercato in Serie A. Chiave, per l'Inter, saranno i rinnovi di alcuni giocatori. "Per Barella e Lautaro si va verso una gratificazione e un prolungamento del contratto: siamo vicini. Brozovic invece è in scadenza, servirà un po’ più tempo, ma ho fiducia". Quanto al futuro "non sono consentiti investimenti rilevanti. Oggi Lukaku a 75 milioni non potrei comprarlo. Ma non ci possiamo accontentare, servono investimenti mirati e contenuti".