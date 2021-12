Riforma Fifa, la risposta degli agenti: “Noi mai coinvolti. E’ caccia alle streghe””

La risposta del presidente dell'Aiacs, Beppe Galli, dopo le accuse di Infantino

"La riforma è benvenuta, ma ci piacerebbe sapere come mai nell’aprile 2015 la Fifa stessa ha deciso per la deregulation della nostra categoria, abolendo l’obbligo dell’esame per l’accesso alla professione. Ben venga una riforma condivisa e non da regime totalitario. Noi coinvolti? Non è assolutamente vero - dice Galli - . Le categorie di procuratori hanno partecipato fino a che si sono rese conto che era stato messo in piedi un orrendo teatrino. La Fifa ha ammesso che la task-force incaricata non aveva nessun tipo di conoscenza del settore trasferimenti, in quanto solo il tedesco Michael Gerlinger aveva partecipato a operazioni di compravendita dei calciatori".