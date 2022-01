Repubblica – Serie Asl, no ai rinvii. Ma il pericolo non è scongiurato

Le Asl sono in guardia, al lavoro per una sorta di canovaccio comune su cui operare: quando ci sarà un focolaio, impediranno alle squadre di giocare

La Lega Serie A non ha alcuna intenzione di rinviare giornate o partite per Covid-19 perché, con un calendario così denso di impegni, le eventuali richieste di posticipo paralizzerebbero la stagione. In questo senso - sottolinea la Repubblica - la sosta per le vacanze di natale è stata d'enorme aiuto non fosse altro perché molti giocatori sono rimasti contagiati — spesso da un familiare — quando non erano a contatto con i propri compagni di squadra. Quei giorni lontano dal gruppo sono quelli che hanno impedito la creazione di focolai, come invece si sono verificati in Inghilterra o in Spagna; i tamponi preventivi al rientro, inoltre, hanno evitato di far circolare il virus negli spogliatoi.