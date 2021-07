Repubblica – Lugano-Inter, esperimento green pass: venduti solo 2000 biglietti

Il test ha funzionato a metà, poco promettente la risposta dei tifosi

Il Lugano, per il test prestigioso con l'Inter di ieri sera al Cornaredo , ha venduto appena duemila tagliandi sui 6300 messi a disposizione ai tifosi con Green pass Covid o con certificato vaccinale svizzero. "In molti si sono lasciati scoraggiare dalla necessità di procurarsi il certificato e sono rimasti a casa, ma siamo sicuri di avere fatto la cosa giusta", spiegano dall’Fc Lugano.

"Il test ha funzionato a metà, nonostante lo sforzo notevole profuso per far rispettare le regole con steward e hostess preparati, smartphone in rete fra loro per la verifica ottica dei codici, e addetti