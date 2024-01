Edy Reja conosce benissimo Kristjan Asllani, avendolo avuto nella nazionale albanese, risultando fondamentale nella scelta di vestire quella casacca e non quella azzurra. L'ex c.t. ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Reja, come lo vede adesso che sarà titolare a Firenze?

"Prendere il posto di Calhanoglu non è facile, ma l’Inter può stare tranquilla con Kristjan: in lui vedo ancora margini di miglioramento incredibili".

Quali margini?

"Quando gli dicevo che all’Inter era un po’ chiuso, lui mi rispondeva: “Mister, qua imparo ogni giorno...”. Forse ha ragione lui. E alla fine, con tanta determinazione e qualità, troverà il suo spazio".

Non è che Asllani è un po’ troppo... bravo ragazzo per quel ruolo?

"No, ha grande personalità dentro al campo, dove conta. Non ha paura, anzi a volte devi pure placarlo un po’: se devo trovare un difetto è che, proprio per dimostrare a tutti di poter essere titolare, a volte esagera nel tentare il colpo".