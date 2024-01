Ex commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo e oggi parlamentare del Partito Democratico, Mauro Berruto interviene dalle colonne di Tuttosport, per spiegare la sua visione rispetto a quanto accaduto a Mike Maignan a Udine.

"Come sempre succede, dichiarazioni, agenzie di stampa, comunicati. E poi? Cosa fa la politica di concreto per poter impedire o limitare queste manifestazioni di odio, che nascono in un ambiente che con il calcio ha poco a che fare, ma che è la palestra di addestramento degli estremismi? Ho depositato alla Camera dei deputati una proposta di legge contro le manifestazioni di odio razzista, religioso e territoriale negli stadi. La proposta verte su tre aspetti: 1) il daspo, in questo casi, non è più opzionale, ma cogente 2) avere una durata minima di 10 anni (non si può parlare di «daspo a vita» perché sarebbe anticostituzionale, ma il provvedimento deve poter, nei fatti, non fare più metter piede in uno stadio) e soprattutto 3) far partire automaticamente la segnalazione alla Procura della Repubblica in modo che ci sia una valutazione che possa lasciare traccia sul casellario giudiziale degli idioti che si distinguono per queste grottesche performance".