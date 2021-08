R. Rodriguez: “Belotti? Ha il Toro nel cuore ma deciderà lui”

Le parole del difensore del Toro

Ricardo Rodriguez parla dalle colonne di Tuttosport della situazione di Andrea Belotti. "Non posso dirvi se resterà o andrà via, non lo so proprio - dice l'esterno -. È da tanti anni qui, ha il Toro dentro al cuore, ma non so come finirà questa storia. Non so che farà, cosa voglia fare: decide lui, deciderà lui. Però psicologicamente l’ho visto sereno, quando è arrivato: martedì scorso. Tutto sommato lo vediamo spesso anche allegro, scherza con noi, in fondo è sempre lo stesso Belotti, uguale uguale".