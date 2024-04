L'Udinese si prepara per la sfida di questa sera contro l'Inter. Non c'è lo squalificato Lucca, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cioffi vorrebbe sostituire il centravanti assente con Pereyra come appoggio a Thauvin e non con Success. Si libera quindi un'opzione a destra, se la giocheranno Ferreira, Ehizibue ed Ebosele. Sembra favorito il primo, con Giannetti che torna tra i difensori.