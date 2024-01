Nico Gonzalez e Dodò stanno lavorando per recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni e l'argentino, spiega Tuttosport, sta facendo di tutto per esserci domenica contro l'Inter.

Comincerà in panchina, per poi subentrare a gara in corso. Vuole prendesi una rivincita, dopo quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque sfide con il connazionale Lautaro Martinez.