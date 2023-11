E' ancora Giorgio Scalvini il grande dubbio in casa Atalanta in vista della sfida di domani contro l'Inter. Problemi di lombalgia, non ancora superata del tutto. Probabilmente oggi Gasperini scioglierà la riserva in conferenza stampa. Non dovesse farcela è pronto Toloi, mentre Palomino è sicuramente fuori.

Oggi nella rifinitura le ultime scelte, scontata la conferma di Scamacca, mentre Lookman è favorito su De Ketelaere.