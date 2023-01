Gian Piero Gasperini prepara la sfida da ex a San Siro contro l'Inter. Secondo Tuttosport, il tecnico giocherà con la miglior formazione possibile. Solo stamattina verrà comunicata al gruppo la lista dei convocati, che non prevede la presenza degli infortunati Palomino e Zappacosta. L'undici di partenza potrebbe essere lo stesso visto contro la Sampdoria. Confermato quindi il trio difensivo Toloi-Djimsiti-Scalvini (non Demiral al centro di voci di mercato) con Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Maehle a centrocampo, Lookman, Hojlund e Boga in attacco.