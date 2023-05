Per parlare dei guai giudiziari della Juventus, eventi che inevitabilmente impattano anche sulla classifica del campionato, il Corriere dello Sport ha intervistato il professor Salvatore Sica, docente di diritto privato all’Università di Salerno, già componente della Corte d’Appello Federale e tra i massimi esperti di diritto dello sport.

Alla luce della sentenza del Collegio di Garanzia cosa può accadere lunedì?

"L’intero impianto accusatorio ha resistito, la violazione dell’art. 4.1 è conclamata così come l’illecito. Si tratta solo di stabilire se i 15 punti di penalizzazione sono stati determinati tenendo conto dei comportamenti dei consiglieri d’amministrazione".



È corretto immaginare che la Juve sarà tenuta fuori dalle coppe?

"Il senso dell’afflittività è proprio questo".



L’Uefa interverrà solo se la giustizia italiana non risolvesse la questione?

"A Nyon sono autonomi e credo che l’Uefa farà a prescindere la sua parte".



Il secondo filone è più grave del caso plusvalenze?

"La sensazione è che si tratti di fatti ancora più rilevanti. Nel caso degli stipendi, potrebbe esserci l’aggravante dell’art. 14, cioè aver indotto altri a violare le norme".



Un’eventuale nuova penalizzazione per la manovra stipendi andrà a pesare sulla prossima stagione?

"Con Calciopoli la sanzione arrivò a campionato concluso. Ma nel caso in questione ritengo plausibile uno sbocco nel prossimo campionato".