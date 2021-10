Prisco jr racconta Peppino: “Mi ha nascosto l’esistenza delle altre squadre”

Luigi, figlio di Peppino, racconta l'amore per l'Inter nato grazie al padre

"Il Peppino prima di partite come queste dissimulava, le viveva senza apparente preoccupazione, lavorava pure la domenica. Non l’ho mai chiamato papà neppure a casa". Prisco era il Peppino pure per suo figlio Luigi, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport.

"È che il milanista ce l’hai in casa, lo juventino no. Lo juventino che incontri a Milano ti parla con voce dimessa, quasi voglia scusarsi. Peppino diceva 'non c’è più cretino che un milanese juventino'".

"Prima parlo per me: mio padre mi ha nascosto l’esistenza delle altre squadre. Gli chiedevo del Milan, o dell’Atalanta, e lui rispondeva: 'Sono quelli che devono perdere con noi'. Praticamente, l’Inter come gli Harlem Globetrotters. In assoluto: la Juve per il suo tifo, diffuso tra gli operai meridionali delle fabbriche torinesi, era come i circenses degli Antichi Romani. Questi poveri cristi dovevano pur avere qualche soddisfazione...e le soddisfazioni dovevano essere garantite, così uomini chiave Juve venivano piazzati in posizioni di potere. L’Inter, invece, al potere è sempre stata allergica".