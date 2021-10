Prima TS – Spareggio d’Italia, Inzaghi: “Per noi partita della svolta”

La prima pagina del quotidiano con sede a Torino

Il derby d'Italia la fa da padrona ovviamente anche sulla prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 24 ottobre: "Spareggio d'Italia. Stasera Inter-Juve, sfida fondamentale per scegliere la squadra che resterà in scia a Napoli e Milan. Allegri: "Loro favoriti". Inzaghi: "Per noi è la partita della svolta".