Prima TS – Simone, un sogno molto Real: Inzaghi punta a fare meglio di Conte

Focus sulla gara di Champions tra nerazzurri e blancos sulla copertina del quotidiano torinese

Piccolo box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 14 settembre 2021. Il riferimento, neanche a dirlo, è all'atteso esordio di Champions, in programma domani: "Simone, un sogno molto Real. Inzaghi punta a fare meglio di Conte che in Europa ha sempre steccato", si legge.