Prima TS – Simone alla milanese. La staffetta dei campioni

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

“La staffetta dei campioni”. Con questo titolo si apre Tuttosport in edicola domani, con focus sui tanti successi ottenuti dall’Italia dal volley alle Paralimpiadi. “La palla passa all’Italia di Mancini che stasera in Svizzera si gioca una fetta di qualificazione Mondiale”. Spazio all’Inter in taglio basso: “Simone alla milanese, attico con vista madonnina, vita in centro. La famiglia Inzaghi si è già presa la città”.