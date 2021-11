La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

Oltre all'omaggio a Valentino Rossi e allo spazio dedicato all'infortunio di Matteo Berrettini, Tuttosport in prima pagina suona la carica per l'Italia di Mancini: "Siamo con voi!". Taglio basso riservato alla Juventus ("Dybala 28: adesso fai come Platini!") e al Torino ("Bremer: nuovo rilancio Toro").