Prima TS – Sensi finanzia l’anti infortuni

Così il quotidiano torinese in apertura

C'è spazio per la start up milanese che previene gli infortuni nella prima pagina di Tuttosport, che nello spazio laterale titola: "Sensi finanzia l'anti infortuni, l'interista affianca la start up milanese". Il titolo che fa capolino in prima pagina è ovviamente per la Nazionale di Mancini, eliminata dalla Spagna: "Fuori, niente finale di Nations League, l'Italia si arrende alla Spagna di Ferran Torres (doppietta), azzurri penalizzati dall'espulsione di Bonucci, inutile il gol di Pellegrini".