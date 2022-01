Prima TS – Scamacca dice sì all’Inter per giugno: sarà l’erede di Dzeko

Spazio dedicato alle mosse di mercato future dei nerazzurri sulla copertina del quotidiano torinese

Spazio dedicato alle mosse di mercato future dell'Inter sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 1° febbraio 2022, dove viene dato grande risalto al viavai di gennaio in casa Juve. "Scamacca dice sì all'Inter per giugno: sarà l'erede di Dzeko. Carnevali, ad del Sassuolo: 'Marotta si è mosso per primo su Gianluca e Frattesi'", le dichiarazioni riportate sulla copertina del quotidiano torinese.