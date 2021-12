Prima TS – Riecco Eriksen in campo. Kjaer e Koulibaly, guai scudetto

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

“Riecco Eriksen in campo”. Si apre così la prima pagina di Tuttosport in edicola domani. Il quotidiano sottolinea come il trequartista dell’Inter sia tornato ad allenarsi 173 giorni dopo il tragico incidente a Euro 2020, con il malore che gli è quasi costato la vita. Spazio anche a Milan e Napoli: “Kjaer e Koulibaly, guai scudetto. il danese oggi operato al ginocchio: stagione a ischio. Il senegalese out almeno un mese”.