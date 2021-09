Prima TS – Questa è Juve! Grandissima vittoria sul Chelsea

La prima pagina del quotidiano torinese

"Questa è Juve": è questo il titolone di Tuttosport che parla ovviamente del successo bianconero sul Chelsea: "Grandissima vittoria sul Chelsea Campione d'Europa e primo posto in solitaria nel girone di Champions". Lo spazio è poi per la vittoria dell'Atalanta che sale a quota quattro punti: "Comanda la Dea". In taglio basso gli impegni di Lazio, Roma e Napoli, e le parole dell'agente del giocatore del Torino Brekalo.