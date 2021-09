Prima TS – Ossigeno Champions: in arrivo la prima tranche dei soldi Uefa

Inter e Milan in campo stasera contro Shakhtar e Atletico

"Ossigeno Champions". Questo uno dei titoli che campeggiano sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 28 settembre 2021. "Inter e Milan in campo: stasera contro Shakhtar e Atletico - il titolo accompagnato dalle foto di Lautaro e Brahim Diaz -. Intanto è in arrivo la prima tranche dei soldi Uefa: manna per i bilanci".