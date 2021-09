Prima TS – Luna park Inter. Euroviola, Dea spietata

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

Tuttosport si concentra in prima pagina, in taglio alto, sul successo dell’Inter contro il Bologna: “Luna park Inter. Euroviola, Dea spietata. Bologna inesistente: 6-1 dei campioni d’Italia. 15 gol in 4 giornate, 9 marcatori diversi e una notte in vetta. La Fiorentina piega il Genoa: 3a vittoria di fila e ambizioni in crescita. L’Atalanta soffre ma passa a Salerno”.