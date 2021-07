Prima TS – L’Inter scopre Satriano. Giroud: “Milan Scudetto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani si apre così: "L'Inter scopre Satriano. Giroud: 'Milan Scudetto'. È già derby. Debutto dei campioni d'Italia senza i big, 2-2 in rimonta col Lugano (4-3 ai rigori), Radu ne para 2. Inzaghi si gode l'uruguaiano. Il francese carica: "Ibra, non vedo l'ora'. 6. nell'amichevole con la Pro Sesto".