Prima TS – Italia, fuori i gol. Ceferin riabilita l’Inter

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

Tuttosport in edicola domani apre il quotidiano con la sfida che l'Italia giocherà domani contro la Lituania: "Fuori i gol!". In taglio basso, al centro il ricorso vinto dal Napoli: "Osimhen accende Napoli-Juve" e a lato le situazioni di Inter: "Ceferin riabilita l'Inter. L'Ad Antonello nell'esecutivo dell'Eca" e Torino: "Juric, sorpresa Sanabria! Lascia la nazionale in anticipo. Una carta in più per domenica".