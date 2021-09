Prima TS – Inter stop, che Dea!

La prima pagina del quotidiano nazionale con sede a Torino

"Allegria in casa" titola Tuttosport in prima pagina per presentare la sfida di mezzogiorno della Juventus contro la Sampdoria. I bianconeri saranno poi impegnati con il Chelsea. In taglio alto il quotidiano parla del gol di Daniel Maldini: "Dinastia Milan" e del pari del Meazza tra l'Inter e l'Atalanta: "Inter stop, che Dea! Sfida spettacolo a San Siro, segna Lautaro, l'Atalanta ribalta con Malinovskyi e Toloi, pari di Dzeko, rigore fallito da Dimarco e gol annullato a Piccoli". In spalla spazio al Torino: "Juric perde Pjaca, allarme attacco".