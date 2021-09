La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

“Prove di volo”. Si apre così la prima pagina di Tuttosport in edicola domani, con taglio alto dedicato alla Serie A. “L’Inter a Genova contro la Samp, la Roma contro il Sassuolo, Milan e Lazio nello scontro diretto cercano lo scatto per affiancare il Napoli in vetta: una domenica pazzesca”.