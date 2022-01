Prima TS – Inter, ottava meraviglia. Lotta Scudetto avvincente

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

“Inter, ottava meraviglia”. Si apre così la prima pagina di Tuttosport in edicola domani. “Inzaghi comincia il 2022 allungando la serie di vittorie, Lazio stesa con i difensori: in gol Bastoni e Skriniar. Che settimana; mercoledì la Juve in Supercoppa, domenica l’Atalanta”. Spazio anche alle rivali: “Sempre più avvincente la Lotta Scudetto. Ibra+Theo, Turbomilan. Il Napoli c’è, Atalanta 6 spietata”.