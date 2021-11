Prima TS – Inter, notte a -1. Urlo Dea, bufera Juve

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

"Urlo Dea, bufera Juve", si legge sulla prima pagina di Tuttosport. "Allo Stadium super Atalanta con Zapata. Napoli e Milan sono a -4 punti. Per Allegri è la quinta sconfitta in campionato. Procede l'indagine sulle plusvalenze: la risposta del club in un comunicato"; "Inter, notte a -1"; "Milan-Sassuolo, fenomeno Maignan per restare al comando"; "Toro, prova a fare tu lo special contro la Roma".