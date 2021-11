Prima TS – Inter contro il Napoli per avvicinare la vetta

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

"Bonucci castiga Sarri", apre così Tuttosport in riferimento alla vittoria della Juventus contro la Lazio. Spazio anche alla vittoria della Fiorentina con: "Il Milan fatto viola". A sinistra spazio all'Atalanta: "E' tornata la Dea del gol". In taglio basso c'è il Torino con le parole di Milinkovic-Savic: "Gioco anche in attacco". Infine: "L'Inter stasera contro il Napoli per avvicinare la vetta".