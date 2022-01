Prima TS – Inter 2025 con Marotta

La prima pagina del quotidiano torinese

Nella prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 15 gennaio c'è spazio inevitabilmente anche per l'Inter in taglio alto a sinistra, con il punto sui rinnovi in chiave dirigenziale che assume sempre più consistenza con il trascorrere dei giorni: "Inter 2025 con Marotta. Effetto Supercoppa, Zhang scatenato: conferma in blocco dei dirigenti e presto il rinnovo di Inzaghi".