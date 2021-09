Prima TS – Il progetto Interspac, Cottarelli: “Meno debiti, più tifosi”

La prima pagina del quotidiano torinese

L'apertura di TuttoSport di giovedì 23 settembre si concentra sulla vittoria della Juventus contro lo Spezia: "Max, visto?"- si legge nel titolone che fa capolino-, i giovani messi in discussione da Allegri scacciano i fantasmi contro lo Spezia, ma non cancellano i problemi della Juve". In taglio basso spazio al successo del Milan: "Che diavolo! Diaz e Theo stendono il Venezia, il Milan aggancia l'Inter in vetta, ma stasera il Napoli cerca il controsorpasso". A fianco c'è l'analisi del progetto Interspac, con Cottarelli che è il promotore dell'azionariato popolare nerazzurro: "Meno debiti, più tifosi, risposta subito positiva".