Prima TS – Giroud. Il francese in 3 minuti ribalta l’Inter

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

Tuttosport apre così l'edizione in edicola domani: “Giroud. Il francese in 3 minuti ribalta l’Inter e il Milan si porta a -1: “Orgoglioso di questa squadra che non molla mai”. Pioli: “La vittoria del coraggio, sappiamo andare oltre i nostri limiti. Ora ci crediamo ancora di più, io non fumerò il sigaro per un mese”. Inzaghi “Dominato per 70’, l’1-1 ci ha innervosito”.