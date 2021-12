La prima pagina del quotidiano con sede a Torino

“Fuga Inter, ma che Toro!”. Titola così, in prima pagina, Tuttosport, che celebra la vittoria dei nerazzurri al termine di una gara giocata in bilico costante. "Per i granata ennesimo k.o. a testa alta. Dumfries regala a Inzaghi la 7a vittoria di fila”, scrive il quotidiano torinese.