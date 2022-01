La prima pagina del quotidiano torinese

Spazio al mercato e all'interesse dell'Inter per Frattesi sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022.

"Frattesi, l'Inter gioca d'anticipo. Via Sensi e Vecino per fargli spazio subito. Stasera l'Empoli in coppa"