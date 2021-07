Prima TS – Fratelli d’Italia

Il quotidiano torinese si serve di tre parole e due foto per aprire l'edizione odierna

"Fratelli d'Italia". Tre parole eloquenti, corredate da due foto simboliche della festa azzurra andata in scena ieri a Roma dopo il trionfo agli Europei, trovano spazio sulla prima pagina di Tuttosport di martedì 13 luglio 2021. Le immagini del pullman scoperto per le vie della Capitale e quella della squadra al ricevimento con Sergio Mattarella e Mario Draghi parlano da sole, non serve aggiungere altro.