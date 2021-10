Prima TS – Eto’o: “Io dico Inter!”

La prima pagina del quotidiano con sede a Torino

Il titolo di Tuttosport in taglio alto di sabato 23 ottobre è per il Derby d'Italia, con le opinioni di due ex del calibro di Samuel Eto'o e Luca Toni. Il centravanti nativo del Camerun è sicuro: "Io dico Inter". Toni invece: "Punto su Morata". L'analisi: "Due grandi giurati del nostro Golden Player - scrive il quotidiano con sede a Torino - giocano il Derby d'Italia". Samuel: "A Onana consiglio l'Inter". Luca: "Alvaro e Dzeko sono top, però Vlahovic è un affare".