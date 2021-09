Prima TS – Dzeko, notte da Lukaku contro Vlahovic

Spazio anche all'anticipo della quinta giornata di Serie A sulla copertina del quotidiano torinese

"E questi vogliono giocare nella Juve!". Questo il titolone che fa capolino sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 21 settembre 2021. Le parole sono quelle che Allegri ha pronunciato uscendo dal campo dopo il pari con il Milan. Squadra seconda in classifica a +8 sui bianconeri insieme all'Inter, a cui viene i colleghi del quotidiano torinese dedicano un piccolo spazio in copertina nel giorno del match con la Fiorentina: "Dzeko, notte da Lukaku contro Vlahovic".